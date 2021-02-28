شرطة لندن تحذر من "لصوص الدراجات"... فيديو

حذرت شرطة لندن من تعرض المارة لعمليات سرقة تستهدف حقائبهم وهواتفهم المحمولة أثناء مرورهم في شوارع العاصمة.

وقالت الشرطة إن بعض المجرمين يستخدمون الدراجات في استهداف المارة واختطاف حقائبهم بصورة مفاجئة موجهة تحذيرا إلى الضحايا، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

وكتبت: "رغم قلة أعداد المارة في شوارع المدينة، لا يزال المجرمين يواصلون أنشطتهم التي تستهدف خطف الهواتف المحمولة من الضحايا الذين لا ينتبهون لهذا الأمر".

Despite there being fewer people in the City, criminals on bikes continue to operate, snatching mobile phones from unsuspecting victims



⚠ Stay alert & be aware of your surroundings

⚠ Avoid using your phone close to the curb or while crossing the roadhttps://t.co/pI0PvODEZ4 pic.twitter.com/5pOfxtJLjb — City of London Police (@CityPolice) February 28, 2021

وحذرت الشرطة البريطانية المارة باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب استخدام الهاتف المحمول بالقرب من حافة الرصيف أو أثناء عبور الطريق.

ونشرت شرطة لندن مقطع فيديو يرصد لحظة قيام أحد اللصوص أثناء اختطاف هاتف محمول من رجل كان يسير وسط الشارع.