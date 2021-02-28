وفاة الفنان المصري يوسف شعبان عن 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا

توفى الفنان المصري يوسف شعبان اليوم الأحد عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد توفي الفنان يوسف شعبان داخل مستشفى العجوزة بالقاهرة.

وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

ولم يصدر إلى الآن أي تعليقات بخصوص موعد جنازته، أو مكان دفنه.

وللفنان الراحل إسهامات عديدة على مستوى السينما والتلفزيون، وادى مجموعة من الأدوار مازالت عالقة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب.