هنا الزاهد: أكاد لا أنام بسبب "النمر"

قالت الفنانة المصرية هنا الزاهد إن مشاركتها بدورين في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ومسلسل "النمر" انتزعا النوم من عينيها.

ذكر ذلك موقع "الرؤية" الإماراتي، اليوم الأحد، مشيرا إلى قول الزاهد، إنها "لا تنام تقريبا بسبب تصوير المسلسلين في آن واحد".

وتابعت: "ما زلت أصور مسلسل (حلوة الدنيا سكر) بالتزامن مع عرضه، حيث يتبقى لي أيام معدودة للانتهاء من تصويره"، مضيفة: "أواصل أيضا تصوير مسلسل النمر المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل".

ولفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد إلى أنها "تجسد شخصية مختلفة في مسلسل (النمر) لم تقدم مثلها في سابق أعمالها التلفزيونية"، بحسب الموقع الذي أوضح أنها "تحفظت عن ذكر تفاصيلها في الوقت الحالي".

وقالت هنا الزاهد: "أشعر بسعادة غامرة إزاء تعاوني مع محمد إمام والمخرجة شيرين عادل"، مضيفة: "أتوقع أن يكون هذا المسلسل من الأعمال القوية في دراما رمضان المقبل".

وأوضح الموقع أن مسلسل "النمر" يشارك في بطولته نرمين الفقي وبيومي فؤاد ومحمد رياض ونجوم آخرون، مشيرا إلى أنه من تأليف محمد صلاح العزب.