رأفت الهجان أشهر أعماله… محطات في حياة الممثل المصري يوسف شعبان

توفي، اليوم الأحد، الفنان المصري يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما داخل إحدى المستشفيات المصرية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركا إرثا فنيا متميزا في الدراما والسينما المصرية والعربية.

وقال أشرف زكي إن الجنازة ستخرج من مستشفى العجوزة في العاشرة صباح غدا الاثنين، لدفنه في مقابر العائلة، بحسب صحيفة "البوابة نيوز" المصرية.

محطات في حياة يوسف شعبان

وتسلط وفاة يوسف شعبان الضوء على تاريخ حافل لفنان مصري له بصمة مميزة في تاريخ السينما والدراما المصرية، كان أبرزها دوره في المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان"، الذي تناول قصة واحد من أخطر رجال المخابرات المصرية داخل إسرائيل.

ولد يوسف شعبان في حي شبرا في محافظة القاهرة في 16 يوليو/ تموز 1931، بحسب ما ذكرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أشارت إلى أنه درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعدما رفضت عائلته فكرة التحاقه بكلية الفنون الجميلة.

تعرف يوسف شعبان على الفنان المصري كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية وعندما كان في السنة الثالثة سحب أوراقه من الكلية لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1962، بحسب صحيفة "البوابة نيوز" المصرية.

رحل محسن ممتاز رجل المخابرات المصري في مسلسل

#رأفت_الهجان رحل #يوسف_شعبان أحد أبرز والمع نجوم السينما والفن العربي الأصيل ،

كنا لا نفوت حلقات رأفت الهجان مع الراحل #محمود_عبدالعزيز ،

رحمكم الله وغفر لكم ،

عظم الله أجر الأسرة الفنية في #مصر والوطن العربي. pic.twitter.com/KjazXmGEuL — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 28, 2021

كانت يوسف شعبان عام 1962 من خلال مسلسل "الحب الكبير" أمام صلاح قابيل وليلى طاهر، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، التي أشارت إلى أن موهبته وإمكانياته الفنية الكبيرة كانت سببا في تزايد الطلب عليه في مختلف أنواع الدراما، التي شملت الدراما التراجيدية والاجتماعية والدينية والتاريخية أو السير الذاتية أو الاستخباراتية.

وتقول الصحيفة إن أدوار يوسف شعبان تنوعت بين "الباشا والوزير والأرستقراطي والفلاح والصعيدي والبدوي وغيرها".

كما كان لـ #يوسف_شعبان دورًا مميزًا صغيرًا أيضًا في الجزء الثاني من رأفت الهجان. pic.twitter.com/nkwtcTz8SE — مجلة هي (@hiamag) February 28, 2021

وتجاوزت أعماله السينمائية المئة فيلم كان آخرها فيلم "الهرم الرابع" عام 2016، بحسب "بوابة أخبار اليوم".

شارك عام 1975 في المسلسل البدوي "وضحا وابن عجلان" مع عدد من الممثلين العرب، الذي تناول قصة حب من البادية الأردنية، وكان يقوم بدور "ابن عجلان" الذي يقع في غرام "وضحا" التي رفض والدها زواجها منه.

بدأ يوسف شعبان رحلته مع الدراما التاريخية والدينية عام 1976 من خلال مسلسل سليمان الحلبي أمام أحمد مرعي، وقام بدور وهبي السوالمي في المسلسل المصري الشهير "الضوء الشارد" الذي يعد من أشهر المسلسلات الصعيدية في الدراما المصرية.

وأوردت "بوابة أخبار اليوم" أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية التي شملت: "ميرامار - أم العروسة - للرجال فقط - معبودة الجماهير - مراتي مدير عام".

وكان من أبرز المسلسلات التي شارك فيها مسلسل "رأفت الهجان" الذي قام فيه بدور بارع ظل عالقا في أذهان المصريين حتى الآن، كما قدم العديد من المسلسلات المتميزة منها: "الشهد والدموع - الوتد - الضوء الشارد - المال والبنون".

الفنان المصري القدير #يوسف_شعبان في ذمة الله ..



الله يرحمه و يغفر له و يجعل مآواه الجنة .. pic.twitter.com/u3MlJCYXLL — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) February 28, 2021

حصل يوسف شعبان على العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال مسيرته الفنية، لكنه قرر عام 1995 الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في العام.

وتزوج يوسف شعبان 4 مرات، الأولى من الفنانة المصرية، ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات، والثانية من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة، والثالثة من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وأخيرا من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان".

وتراجع يوسف شعبان عن قرار اعتزاله الفن، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد موافقته على المشاركة في بطولة مسلسل "سيف الله"، من بطولة عمرو يوسف.