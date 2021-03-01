حورية فرغلي تخرج عن صمتها وتتحدث قبل ساعات من العملية الجراحية الثانية... فيديو

خرجت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن صمتها، وتحدثت للمرة الأولى عبر التلفزيون، منذ إجراء العملية الأولى، لترد على أنباء تطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، أن "الجراحة الأولى التي خضعت لها استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة جدا لكنها تحملت الألم، وعادت إلى البيت وتحسنت حالتها، وعندما دخلت على الإنترنت وجدت أخبارا عن وفاتها، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتها ليعزيها في وفاتها، فاتصلت بصديقتها، الفنانة رانيا محمود ياسين، وطلبت منها تكذيب الخبر، وإعلام الناس بأنها في حالة جيدة".

وأشارت إلى أن "الطبيب حاليا يزرع لها الجلد لعدم وجود جلد كاف، ويفترض أن تخضع في العاشرة من صباح اليوم الاثنين لجراحة ثانية، سبقها إجراؤها اختبار كورونا كانت نتيجته سلبية".

وأضافت الفنانة المصرية، أنها "ستخضع بعد العملية الثانية لجلسات أوكسجين Oxygen sessions لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك ستجرى لها عملية ثالثة، ثم تعود إلى مصر بإذن الله، وهي في حالة معنوية مرتفعة بسبب شعورها بمدى حب الناس لها".