لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء... هند البلوشي تتحدث عن خلافها مع مشاري البلام... فيديو

لم تتمالك الفنانة الكويتية هند البلوشي نفسها، عند حديثها عن حقيقة ما يتردد بشأن وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان الراحل مشاري البلام، لتدخل في نوبة بكاء.

وقالت هند البلوشي في مداخلة تلفزيونية إن الخلاف بينهما انتهى تماما ولم يعد قائما كما يعتقد البعض، "الناس يعتقدون إني ومشاري على خلاف الفترة الأخيرة أو لا يوجد تواصل بيننا بسبب الخلاف اللي حصل قبل أعوام، لكن الحقيقة أن ذلك الخلاف انتهى وهو كان صديقا للكل، ولم يكن عنده مشاكل مع أحد، وكلنا نعرف أن قلبه قلب طفل صغير".

وأضافت: "آخر تواصل بيني وبينه كان في مسلسل هي وبناتها هذا العام في اللوكيشن.. وكان أول لقاء بعد الخلاف اللي كان بينا واللي في الحقيقة كان الناس هي السبب فيه لأنه لم تحدث بيننا مواجهة".

وبشأن ذكرياتها مع مشاري البلام، قالت هند البلوشي باكية: "إحنا كنا ننتظر مشاري في اللوكيشن عشان يسوي الجو ويطلعنا من مود الشغل.. وكل يوم في كواليس المسرح كان في موقف معاه".

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء الخميس، عن عمر يناهز 48 عاماً، متأثرًا بإصابته بكورونا، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي وانخفاض نسبة الأوكسجين في دمه بسبب الفيروس الذي أصابه عقب تلقيه اللقاح.

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​بدأ البلام مسيرة التمثيل في المسلسلات التلفزيونية عام 1998، من خلال مسلسل (دارت الأيام)، الذي حقق المسلسل نجاحا كبيرا وتوالت أدواره وبدأ الحصول على أدوار أكبر وشهرة أكثر وقدم أدوارا مركبة وصعبة مثل دور المريض بالصرع في مسلسل (دروب الشك) وغيرها من الأدوار الهامة المختلفة، (ميزان العدالة) و(الإمبراطور) ومن أهم الأعمال الذي شارك في بطولتها مسلسل (مع حصة قلم)، كما شارك في مسلسل (سامحني خطيت) وهو مسلسل درامي، والكثير من الأعمال التي لا ينساها المشاهد.