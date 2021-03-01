دبي.. السجن والغرامة لأوروبي أراد زيادة متابعيه على "إنستغرام"

عاقبت محكمة إماراتية رجل أعمال أوروبي بالسجن عامين والغرامة 200 ألف درهم (نحو 54 ألف دولار)، لارتكابه جريمة مزدوجة، وذلك فقط من أجل زيادة عدد متابعيه على موقع "إنستغرام".

وقالت صحيفة "البيان" إن رجل الأعمال الشاب أقدم على رمي 50 ألف يورو من سيارته على تجمع لعمال آسيويين بإحدى المناطق الصناعية بالمدينة.

وانكب العمال على الأموال التي تطايرت أمامهم فجأة لالتقطاها في مشهد مهين، وثقه رجل الأعمال الشاب للظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة البذخ.

ونشر الشاب بحسابه على "إنستغرام" الفيديو الذي يظهره وهو يقود سيارة في منطقة القوز الصناعية بدبي، قبل أن يلقي رزمة من اليوروهات من فئة الـ 500 تجاه العمال الذين عرضوا حياتهم للخطر بالتقاطها بين السيارات المارة بشكل مهين.

المثير في الأمر أن ما نثره المهووس بالشهرة من أموال في الهواء كانت مزورة، اشتراها بألف درهم (270 دولار) من بائع آسيوي طبعها له في محله، بعد إقناعه بأنه سيقيم حفلا وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط.