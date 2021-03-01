قطيع أغنام يغرق في نهر جليدي... فيديو

تسبب البرودة الشديدة تجمد بعض الأنهار في الصين، وتكوّن طبقات الثلوج السطحية الرقيقة في بعض المناطق.

ونتيجة لذلك تنخدع بعض الحيوانات وتمر فوقها، لكن سمك طبقات الثلوج الصغير يجعلها غير قادرة على الصمود فتنهار لتغرق تلك الحيوانات.

سقطت عشرات الأغنام في نهر جليدي وظلت تحاول الخروج منه، ولكن الجليد المحيط بالأغنام أبقاها عالقة لا تستطيع التحرك. يقوم رجال الشرطة ومجموعة من المارة بتشكيل فريقا لإنقاذ الأغنام. وفي أقل من نصف ساعة، تم نقل الأغنام إلى الحظيرة. pic.twitter.com/9ky8ptHWqG — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 1, 2021

وحدث ذلك مع قطيع من الأغنام كان يحاول عبور نهر جليدي قبل أن تسقط العشرات منه في الماء، حيث ظلت تحاول الخروج دون جدوى.

وتمكن مجموعة من المارة ورجال الشرطة من تشكيل فريق إنقاذ لإخراج تلك الأغنام، حسبما تقول شبكة تلفزيون الصين الدولية.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات عمل فريق الإنقاذ الذي تمكن من إنقاذ تلك الأغنام خلال نصف ساعة.