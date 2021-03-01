ماذا قال حسين فهمي عن أول بطولة لأحمد زاهر

علق الممثل المصري حسين فهمي، على تعاونه في أول عمل فني من بطولة زميله أحمد زاهر.

ويشارك حسين فهمي في فيلم "فارس" البطولة السينمائية الأولى لأحمد زاهر، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف، ويشاركه في البطولة حسين فهمي، وإيمان العاصي، وصلاح عبد الله، وابنته ملك أحمد زاهر.

وبحسب موقع "في الفن"، عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بالتعاون مع أحمد زاهر في أول بطولة سينمائية له، مؤكدا أنه "تحمس للدور".

وأشار فهمي إلى أن دوره في العمل تجسيد "شخصية شريرة لها دوافعها، وأنه أضاف لها بعض الملامح النفسية".

ولفت فهمي إلى أنه "يهتم بالتناغم والحب بين أفراد فريق العمل، لأن كلما زادت المشاعر الإيجابية كلما تحقق النجاح للفيلم".

ونقل الموقع عن أحمد زاهر، قوله إن "فارس" هو "فيلم أكشن يضم قصة اجتماعية"، لافتا إلى أنه يجسد شخصية جديدة لم يسبق له تقديمها من قبل، إلى جانب أن القصة نفسها مختلفة.

وأعرب زاهر عن سعادته الشديدة بالوقوف أمام الفنان حسين فهمي، الذي يفخر بالتمثيل أمامه ولو في مشهد واحد.