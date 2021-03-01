بعد فيديو أثار ضجة... رسالة من مذيعة مصرية لجمهورها

علقت المذيعة المصرية أميمة تمام، على حالة الجدل التي سببتها، خلال الأيام الماضية، إثر ظهورها وهي تضع مستحضر تجميلي "روج" أثناء تقديم إحدى النشرات الإخبارية على الهواء.

ونشرت أميمة تمام، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، تدوينة قالت فيها: "إلى جميع الأيادي التي تمتد إليّ بالدعم والمحبة، هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديره الشخصي وتاريخي، مؤكدين أنه لم يذهب هباء جراء التنمر والسطحية في زمن السوشيال ميديا".

وتابعت: "إلى أولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمتي والمضي قدما بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت ويترقبون بفضول تطورات المشهد وإسدال الستار".

وأضافت: "كلمات الشكر والتقدير والمحبة والاحترام غير كافية لكم، دمتم بخير بعيدين عن أي أذى".

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إن الهيئة الوطنية للإعلام قررت إحالة فريق عمل نشرة التاسعة، التي عرضت، مساء الجمعة، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، للتحقيق.

وأكدت الهيئة أن "فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراع القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار"، بحسب الصحيفة.

وأثارت مشاهد وضع المذيعة أميمة تمام، لأحمر الشفاه على الهواء مباشرة خلال نشرة التاسعة، من مساء الجمعة، سخرية الجمهور، ونقلت قناة "صدى البلد"، عن مصادر بالقناة الأولى، قولها إن "الخطأ وارد.

وتابعت: "المذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع"، مضيفا أن "أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر في الاثنتان معا".