يسرا تكشف عن أسرار خاصة حول علاقتها بعادل إمام

تحدثت الفنانة المصرية يسرا خلال استضافتها في برنامج "سهرانين"، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، عن الفنان المصري عادل إمام وعن طبيعة علاقتهما على مدار السنوات الماضية.

وقد صرحت الفنانة يسرا عن عدة تفاصيل حول طبيعة العلاقة التي ربطتها مع عادل إمام في العمل، وقالت: "إنها كانت ست محظوظة إنها عملت معه 17 فيلما سينمائيا".

وقالت يسرا إن "كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل".

وتابعت حديثها حول كواليس العمل معه في فيلم "عمارة يعقوبيان"، وقالت: "عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد"، وقال لي: "خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت"، فقال لي: "أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها في كل شيء".

وتابعت: "لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني".

وتحدثت يسرا عن عادل إمام كيف أنه غيّر النظرة المعتادة تجاه الفقراء وفي علاقة النظافة بالفقر، وقالت:

"عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نظيف، الفقر ليس له علاقة بالمظهر الخارجي غير النظيف".

أما الكماشة الثانية، فكانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد - "الإنسان يعيش مرة واحدة" - خلال يومين، فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك.

وسبق أن تحدثت الفنانة يسرا، خلال برنامجها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "أون" عن علاقتها بالزعيم، قائلة: "نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وإنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي".

وتابعت: "عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه... عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه".