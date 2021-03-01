5 علامات لمعرفة ما إذا كانت الأسماك طازجة أم لا

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قالت الهيئة: "يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات".
وجاءت العلامات الواردة في المنشور الذي عرضته هيئة الغذاء في صورة مقطع صوتي كالتالي:
يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات، تعرّف عليها.#تغريدة_صوتية#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/Jic0S4Ar1x
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 27, 2021
العيون: لامعة، وبراقة، وشفافة، وليست غائرة للداخل.
الخياشيم: حمراء، وزاهية، إضافةً لكونها خالية من المواد اللزجة، وذات رائحة طبيعية.
الحراشف: يجب أن تكون لامعة وغير لزجة، إضافة إلى صعوبة فصلها عن الجلد عند احتكاكها بالأصابع في الاتجاه المعاكس.
القوام: يكون الجلد متماسكاً بحيث لا يترك أثرا غائرا عند رفع اليد بعد الضغط عليه، ويجب أن يكون خاليا من الكدمات أيضا
الرائحة: للأسماك غير الطازجة رائحة قوية نفاذة تشبه رائحة الأمونيا.
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