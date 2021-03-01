شقيق عادل إمام يتحدث عن صحة الزعيم بعد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية

كشف المنتج عصام إمام، شقيق الممثل المصري عادل إمام، الحالة الصحية للزعيم بعد نشر أخبار عن تعرضه لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية.

وقال عصام في تصريحات لموقع "الوطن": "ما تردد بشأن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنواتٍ طويلة، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة".

وأعرب عصام إمام، عن استيائه الشديد، من تداول هذه الأخبار التي أسماها بالـ"مغلوطة".

وقال شقيق الزعيم إن "عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقًا كما يردد البعض".

وأضاف: "الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حاليًا".

وطالب عصام إمام الجميع بمراعاة شعور أسرته، وناشد الجمهور، بعدم تداول الشائعات التي تدور حول عادل إمام.