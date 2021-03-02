عائلة عادل إمام تتحدث عن صحة الزعيم بعد أنباء عن تدهور حالته... والنقابة تعلق

تحدثت عائلة الفنان المصري، عادل إمام، بعد أنباء عن تدهور صحة الزعيم ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات مع موقع "اليوم السابع"، إن "الحالة الصحية لوالده النجم الكبير عادل إمام جيدة للغاية"، مشيرا إلى أن "ما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا".

وتابع إمام: "والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا، وأن كل ما أشيع عارٍ تماما من الصحة"، مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر عن والدي تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر.

من جهتها، نفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسؤولة عن الملف الصحي بها، الفنانة نهال عنبر، في تصريح صحفي، صحة هذه الشائعات، قائلة: "مفيش الكلام دا وياريت يسيبوا الراجل في حاله، مش كل شوية يطلعوا إشاعات وهو بخير".

وكان موقع "الفن"، زعم أن "الفنان المصري ​عادل إمام مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية وأي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق وفي أكثر الاحيان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الأخير في الدم لديه معتدلا".

يشار إلى أن الفنان الكبير عادل إمام عرضت له مؤخراً مسرحية "بودي جارد" على إحدى المنصات الرقمية، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: عزت أبو عوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و2010.