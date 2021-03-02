تقوم ببطولته إسرائيلية.. قصة حياة غولدا مائير في مسلسل أمريكي

تلعب الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، دور رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، في مسلسل تلفزيوني أمريكي جديد.

المسلسل من إنتاج المغنية والممثلة باربرا سترايسند الحائزة على جائزة الأوسكار، وسيتولى كتابة السيناريو إيريك توخمان الحائز على جائزة إيمي، وفق ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

ويرتكز المسلسل على كتاب "لبؤة: غولدا مئير ودولة إسرائيل" من تأليف الكاتبة اليهودية الأمريكية فرانسين كلاغسبرون ونشر قبل أربع سنوات.

وتم ترشيح هاس البالغة من العمر 25 عاما لأفضل ممثلة في مسلسل قصير في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لدورها في الإنتاج الأمريكي الألماني "المتمردة".

وغولدا مائير هي رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية في الفترة بين 17 مارس/آذار 1969 حتى 1974، التي شهدت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وتعتبر مائير هي المرأة الوحيدة التي تولت هذا المنصب، وتوفيت عام 1978.