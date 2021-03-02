"أبو أصالة" اتهمه بسرقتها.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة... فيديو

أعلن الفنان المصري محمد رضمان عن موعد طرح أغنيته الجديدة، فيما اتهمه أحد مطربي المهرجانات بسرقتها منه.

ونشر محمد رمضان على حسابه بموقع "إنستغرام" مقطعا صوتيا من أغنيته الجديدة "رمضان"، التي تحمل كلمات يمتدح فيها نفسه ويتحدى الآخرين، معلنا أنه سيطرحها غدا الأربعاء.

وكتب: "ميعادنا إن شاء الله 3 مارس على قناتي الرسمية على يوتيوب، أغنية رمضان.. ثقة في الله نجاح".

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إلا أنه بمجرد نشر محمد رمضان المقطع التشويقي لأغنيته الجديدة، ظهر مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ"أبو أصالة"، متهما رمضان بسرقة الأغنية.

وقال "أبو أصالة" في مقطع فيديو إن محمد رمضان سرق مهرجان "البطل" الذي قدّمه منذ 3 سنوات، وكتب كلماته كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو، وهو نفس الموزع الذي تعاون مع الفنان محمد رمضان في الأغنية التي أعلن عن طرحها الأربعاء المقبل، بحسب موقع "مصراوي".