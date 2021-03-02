نجوم مصر وأساطير ريال مدريد معا... ساويرس يجمع فنانين ولاعبي كرة سابقين في عمل واحد

يجمع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عدد من اللاعبين العالميين، والفنانين ولاعبي كرة القدم المصرية، في إعلان جديد لـ"زيد بارك"، والتي تعتبر واحدة من استثمارات نجيب ساويرس.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الإعلان "يضم من نجوم مصر يسرا ونيللي كريم ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو، أما اللاعبين العالميين فهم "روبيرتو كارلوس، ولويس فيجو وميشيل سلجادو، وفيرناندو هيرو".

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⭕ أساطير ريال مدريد فيرناندو هييرو و ميشيل سلجادو وروبرتو كارلوس ولويس فيجو يلتقون على نيل القاهرةhttps://t.co/3lEDdalc99 pic.twitter.com/8G5CzyvVXj — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 1, 2021

من جانبها، قالت نيللي كريم في تصريحات مع "Et بالعربي"، إنه "إعلان خاص لـ يزيد بارك ولم يتم الانتهاء من تصويره وبمجرد الانتهاء من تصويره سيعرض على كافة القنوات الفضائية".