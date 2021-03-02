أنجلينا جولي تبيع لوحة نادرة تلقتها هدية من براد بيت

باعت الممثلة الأمريكية الشهيرة، أنجلينا جولي، لوحة "برج جامع الكتبية" التي رسمها عام 1943 رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

ووفقا لدار "كريستيز" للمزادات بيعت اللوحة مقابل 11.5 مليون دولار، فيما كانت القيمة الأولية لها ما بين مليونين و3.4 مليون دولار.

ورسم وينستون تشرشل هذه اللوحة، التي يظهر فيها جامع الكتبية، أكبر جوامع مدينة مراكش المغربية، في عام 1943، وأهداها لحليفه أثناء الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت.

واشترى الممثل براد بيت اللوحة في عام 2011 من متجر التحف الراقية "M.S. Rau" من أجل جولي، وفقًا لمصدر مطلع على عملية البيع.

الجدير بالذكر أن لوحة "برج جامع الكتبية" هي اللوحة الوحيدة التي رسمها تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية.