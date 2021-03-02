في مارس.. العالم يشهد 9 ظواهر فلكية

قال أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر ورئيس قسم الفلك الأسبق، إن هناك 9 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

ووفقا لما نشره تادرس، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن هذه الظواهر تبدأ من يوم 3 مارس، وتنتهي يوم 28 من الشهر ذاته.

وعن تفاصيل تلك الظواهر أوضح تادرس أن يوم 3 مارس سيشهد اقتران المريخ مع نجوم الثريا، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة عند دخول الليل في السابعة مساء تقريبا وحتى قرب منتصف الليل، من يوم 2 حتى 6 مارس.

وأشار إلى أن يوم 5 مارس سيشهد اقتران المشتري وعطارد، حيث يقترن كوكب المشتري مع كوكب عطارد في الصباح الباكر في هذا اليوم، ويمكن رؤية هذا المشهد عند شروقهما في الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس.

ولفت إلى أن يوم 6 مارس سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له بمقدار 27.3 درجة قوسية من الشمس .. وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

وبالنسبة ليومي 10، 11 مارس فإن القمر والمشتري وزحل وعطارد يمكن رؤيتها منذ الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس.

أما يوم 13 مارس فإن القمر سيشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد.

وفي يوم 19 مارس سيكون هناك اقتران بين القمر والمريخ ونجم الدبران، ويمكن رؤية هذا المشهد في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساءً تقريبا وحتى غروب المشهد في الحادية عشر والربع مساء تقريبا.

وفي الـ20 من مارس فإنه يوم الاعتدال الربيعي، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، وذلك اليوم هو ذروة فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.

وفي هذا الوقت تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وفي الـ24 من مارس سيكون هناك اقتران للقمر مع الحشد النجمي خلية النحل، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل وحتى غروب المشهد في الثالثة من صباح اليوم التالي.

أما آخر الظواهر فهي يوم 28 مارس حيث سيكون اكتمال القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 27 حتى 29 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 28 مارس، بإذن الله، بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%.