تايلور سويفت "تفتح النار" على "نيتفلكس" بسبب السخرية منها وتتهمها بالتحيز ضد النساء

هاجمت المطربة الأمريكية الحاصدة للجوائز، تايلور سويفت، منصة "نيتفلكس" الرقمية، بسبب إطلاق نكتة عنها اعتبرتها إهانة للنساء، وتحمل تمييزا ضدهن.

وتتضمن السخرية من سويفت في ختام موسم المسلسل الكوميدي "جيني وجورجيا" المعروض على "نيتفلكس"، والذي تتجادل فيه "جيني" مع والدتها "جورجيا" حول العلاقات العاطفية.

وعندما تسأل جورجيا ابنتها إذا كانت أنهت علاقتها مع صديقها، ترد الأخيرة عليها قائلة: "وما الذي يهمك، خاصة وأن علاقاتك مع الرجال تمر أسرع من علاقات تايلور سويفت الغرامية".

وردت تايلور سويفت غاضبة على منصة "نيتفلكس" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "ماذا لو توقفنا عن إهانة النساء العاملات الجادات من خلال تعريف هذا الهراء بأنه أمر لطيف".

واختتمت تغريدتها قائلة: "يوم مرأة عالمي سعيد على ما أعتقد"، في إشارة منها إلى الاحتفال بهذا اليوم في شهر مارس/ آذار من كل عام.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

ولم تعلق "نيتفلكس" على هجوم تايلور سويفت عليها، وكذلك أحد من صناع مسلسل "جينا وجورجيا".

وتم ربط اسم تايلورسويفت البالغة من العمر 31 عاما بالعديد من الرجال، بما في ذلك المغني السابق بفريق "وان دايركشن"، هاري ستايلز، والممثل توم هيدلستون، و"الدي جي" كالفن هاريس، لكنها حاليا في علاقة مع الممثل البريطاني، جو ألوين البالغ من العمر 30 عاما.