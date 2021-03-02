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    المطربة الأمريكية ليدي غاغا

    حارس كلاب ليدي غاغا يروي لأول مرة كواليس مثيرة عن "نجاته من موت وشيك"

    © REUTERS / MARIO ANZUONI
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    تحدث حارس كلاب المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، لأول مرة عن تفاصيل تعرضه لإطلاق نار من جانب مختطفي الكلاب.

    وتحدث الحارس رايان فيشر، من داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج، في منشور له على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن "اقترابه الوشيك من الموت" عند لحظة إطلاق النار عليه، قبل أن يتم اختطاف كلبي ليدي غاغا منه.

    المغنية الأمريكية ليدي غاغا
    © AFP 2021 / Geoff Robins
    تقارير: المباحث الفيدرالية تدخل على خط التحقيق بشأن اختطاف كلاب ليدي غاغا
    وأصيب رايان فيشر برصاصة في صدره الأسبوع الماضي، بواسطة مسدس نصف آلي، في هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ثم قام المختطف مع شريك له باختطاف كلبي ليدي غاغا "كوجي وجوستاف".

    وأشار فيشر في منشوره إلى أن كلبا ثالثا كان مرافقا له، من فصيلة "بولدوغ" (أنثى)، ولكنها لم تتعرض لأذى، ووصفها بـ"ملاكه الحارس"، وذلك لأنها دعمته خلال فترة نزيفه قبل وصول قوات الشرطة لإسعافه، بحسب قوله.

    وكتب في منشور على "إنستغرام"، أمس الاثنين: "هدأت صرخاتي المذعورة عندما نظرت إليها، رغم أن دمائي كانت تتواجد على جسدها الصغير".

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    وأشار إلى أنه "احتضن الكلبة بأفضل ما يمكنه، وشكرها على كل المغامرات المذهلة التي خاضها معها، واعتذر لها عن عدم قدراته على الدفاع عن إخوتها".

    ومن المتوقع أن يتماثل حارس كلاب ليدي غاغا، ريان فيشر، للشفاء الكامل.

    وتم استرداد كلاب ليدي غاغا ليلة الجمعة الماضي، بعد أن أحضرت امرأة الكلاب إلى مركز شرطة لوس أنجلوس، دون أن يتعرضا لأي أذى.

    وقالت السلطات الأمريكية إن المرأة عثرت على الكلاب ولم تكن متورطة في الحادث، ولم تحدد الشرطة بعد أي مشتبه في الجريمة.

    وكانت ليدي غاغا أعلنت عن منحها مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يستطع إعادة كلبيها المختطفين.

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    تقارير: المباحث الفيدرالية تدخل على خط التحقيق بشأن اختطاف كلاب ليدي غاغا
    تسليم كلبي ليدي غاغا المخطوفين إلى الشرطة
    الكلمات الدلالية:
    كلاب, مشاهير, منوعات, ليدي غاغا
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