أرملة عمر خورشيد تكشف عن مفاجأة تلقتها بعد 15 عاما من المعاناة... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، أمس الاثنين، عن معجزة تحققت لها بعد 15 عاما من المعاناة.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنها أنجبت نجلها الوحيد بعد أن ظلت تسعى للإنجاب لمدة 15 عاما، وفقدت الأمل نهائيا في تحقيق أملها.

وأشارت مها أبو عوف إلى أنها سافرت إلى إيطاليا وفرنسا وسويسرا للحصول على فرصة أفضل في قدرتها على الإنجاب، كما أنها لجأت إلى "أطفال الأنابيب" لكن دون جدوى، كما أن الأطباء في أمريكا طلبوا منها نسيان أن تحقق حلمها ونصحوها بتبني طفل في المقابل.

وتابعت أنه بعد عودتها من أمريكا إلى مصر رفضت إزالة الرحم، وفكرت في تبني أطفال من البوسنة والهرسك.

وأردفت أنه في إحدى مشاركاتها في حفلات فرقة "الفور إم" الغنائية شعرت بآلام في بطنها، وأخبرها شقيقها الفنان الراحل، عزت أبو عوف، بذلك، لينصحها بالتوجه للمستشفى، وهناك يكتشف الأطباء مفاجأة هي أنها حامل، لتنهار وتبكي والفرحة.

وتابعت مها أبو عوف أنه من شدة تأثرها وفرحها بخبر حملها غادرت المستشفى دون أبناء شقيقتها.

الفنانة مها أبو عوف: أنا قعدت 15 سنة بحاول أخلف وفي أمريكا قالولي انسي خالص 😓

بس ده في الطب لكن إرادة ربنا كانت مختلفة تمامًا وحصلت المفاجأة دي تعالوا اسمعوا اللي حصل منها في #صاحبة_السعادة pic.twitter.com/ZxuWms9Itu — dmctv (@dmctv) March 1, 2021

يشار إلى أن مها أبو عوف هي الزوجة الأخيرة لعازف الغيتار المصري الراحل، عمر خورشيد، الذي توفي قبل 40 عاما إثر حادثة سيارة.

وصرحت أبو عوف لبرنامج "صاحبة السعادة" أن "زواجها من عمر خورشيد حدث فجأة"، مؤكدة أنها "عاشت في عزلة تامة بعد وفاته وأن شقيقها عزت أبو عوف هو من أخرجها من هذه العزلة".

وأضافت أنها "لم تفكر في الميراث بعد رحيل الفنان الراحل، ولم تهتم لذلك ولكنها وجدت نفسها بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلان الوراثة باعتبارها الزوجة الأخيرة له"، ونفت الدخول في صراع من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراث عمر خورشيد.

وكشف مها أبو عوف سرا حدث قبل وفاة زوجها، قائلة إنها "لم تحصل على الطلاق من الفنان الراحل، ولكنه كان ينوي الانفصال عنها قبل أن يغيبه الموت".