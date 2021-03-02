"ساوند كلاود" تطلق خدمة جديدة للدفع للفنانين من خلال المستخدم

أعلنت شركة "ساوند كلاود"، اليوم الثلاثاء، أنها ستصبح أول خدمة بث صوتي تبدأ في توجيه رسوم المشتركين إلى الفنانين المستقلين الذين يدعمونهم، وهي خطوة رحب بها الموسيقيون الذين ينادون بحملة من أجل دفع أجور أكثر عدلا.

في الوقت الحالي، تحصل خدمات البث مثل "سبوتيفاي" و"ديزير" و"آبل" مدفوعات الاشتراك في وعاء كبير واحد وتوزعها على الفنانين الذين لديهم أكثر مرات الاستماع العالمية، بحسب وكالة "فرانس برس".

يجادل العديد من الفنانين والنقابات بأن هذا النظام غير عادل بشكل صارخ، حيث يمنح شريحة ضخمة من الكعكة للنجوم الكبار مثل دريك وأريانا غراندي بينما لا يترك شيئا تقريبا للموسيقيين الأقل شهرة.

اعتبارا من 1 أبريل/ آب، ستبدأ "ساوند كلاود" في توجيه الرسوم المحصلة من كل مشترك فقط إلى الفنانين الذين يبثون لديها.

ومع ذلك، لن ينطبق هذا إلا على ما يقرب من 100 ألف فنان مستقل يجنون دخلا مباشرا من خلال الموقع، سيستمر الدفع للفنانين المرخصين من العلامات التجارية الكبرى من خلال الطريقة المجمعة التقليدية.

قالت "ساوند كلاود" إن نظام الدفع الجديد المعروف باسم "إتاوات المعجبين" أو "النموذج المرتكز على المستخدم"، من شأنه تمكين المستمعين وتشجيع تنوع أكبر في الأنماط الموسيقية.

وأضافت في بيان: "الفنانون الآن مجهزون بشكل أفضل لتنمية حياتهم المهنية من خلال إقامة علاقات أعمق مع معجبيهم الأكثر تفانيا. يمكن للمعجبين التأثير بشكل مباشر في كيفية دفع رواتب فنانيهم المفضلين".