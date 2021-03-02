تسريب يكشف مواصفات هاتف شاومي المرتقب "ريدمي نوت 10"‏‎

كشفت تسريبات عن مواصفات الهاتف الجديد لشركة "شاومي"، تزامنا مع استعداد الشركة الصينية للإعلان الرسمي عن سلسلة "Redmi Note 10"، التي طال انتظارها.

ووفقا لموقع "هي-تيك" المتخصص في الابتكارات التكولوجية، فإن أحدث التسريبات كشفت عن الصور الحية لتصميم هاتف شاومي المرتق Redmi Note 10، الذي سينطلق قريباً بواسطة معالج "Snadragon678".

ويقدم لنا التسريب نظرة واضحة لتصميم الهاتف وصندوق التغليف، كما تستعرض التسريبات مواصفات جديدة لهذا الإصدار.

المواصفات

سيتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج "Snapdragon 678" الذي يرتكز على دقة تصنيع 11 نانومتر بسرعة 2.2 غيغاهيرتز، والتي تقدم تحسينات في هذا الإصدار عن رقاقة SD675، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير.

وتعد قدرة البطارية في الإصدار الجديد أقل من البطارية المقدمة في "Note 9" الذي جاء بقدرة بطارية 5020 مللي أمبير، إلا أن هاتف "Redmi Note 10" يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط للمرة الأولى في الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث قدمت معايير الشحن الأعلى.

وتكشف الصور عن أن هاتف Redmi Note 10 سيأتي بشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.43 بوصة، كما يضم الهاتف نتوءة للكاميرا الأمامية تتوسط الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف باثنين من المكبرات الصوتية.