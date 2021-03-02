الاستحمام في شلالات مياه متجمدة... طقوس دينية بوذية في اليابان... فيديو

يقوم أتباع الديانة البوذية بطقوس خاصة للعبادة تشمل الذهاب إلى شلالات المياه المتجمدة والوقوف تحتها لتطهير الجسم والعقل.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من أتباع الديانة البوذية يقومون بالاستحمام تحت شلالات المياه المتجمدة في اليابان.

These Japanese Buddhist devotees are bracing freezing waterfalls to cleanse their body and mind, following a century-old meditative ritual called ‘Takigyo’. pic.twitter.com/8uxKrP3rGn — SCMP News (@SCMPNews) March 2, 2021

وقالت الصحيفة إن "العباد البوذيين يعتقدون أن الوقوف تحت شلالات المياه المتجمدة تنظف أجسامهم وعقولهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الطقوس التأملية تمتد لنحو قرن من الزمان ويطلق عليها "تاكيغيو".