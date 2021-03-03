أول تعليق رسمي بعد أنباء عن إصابة عادل إمام بفيروس "كورونا"

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أشرف زكي، قوله إن "كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد شائعات سخيفة "، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل قد نشرت شائعات خلال الساعات الماضية عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وتدهور حالته الصحية.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات مع "اليوم السابع"، إن "الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية"، مشيرا إلى أن "ما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا"، كما نفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات مع "الوطن": "ما تردد بشأن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة"، مؤكدًا أن "هذا الكلام عار تمامً عن الصحة".

من جهتها، نفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسؤولة عن الملف الصحي بها، الفنانة نهال عنبر، في تصريح صحفي، صحة هذه الشائعات، قائلة: "مفيش الكلام دا وياريت يسيبوا الراجل في حاله، مش كل شوية يطلعوا إشاعات وهو بخير".