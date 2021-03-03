بعد حفل الأهرامات... روبي تتصدر بحث "غوغل" في السعودية ومصر... صور وفيديو

تصدر اسم الفنانة المصرية روبي، صباح اليوم الأربعاء، محرك البحث "غوغل" كأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

جاء ذلك بعد إحياء روبي لحفل غنائي، مع مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، أعقبه تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم قرب الأهرامات، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

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ونشرت الفنانة روبي صورا من الحفل على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة".

وتفاعل الآلاف مع فيديو الفنانة روبي عن الحفل الذي أحيته مساء أمس، وظهرت فيه بإطلالة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

روبي هرمون السعاده عند المصريين 🖤🤣 https://t.co/XACen2P7VA — MAHMOUD SALAMA.. (@hodasalama23) March 3, 2021

وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي، فيما حرصت روبي في بداية الحفل على تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم لها.

ايوة كل م اشوف فيديو ل روبي هشيره عشان هي قمر⁦♥️⁩🥺 https://t.co/tPwMWNErbS — الشغموطة هانممممممممم (@Yarayakosomak) March 3, 2021

وتخلل الحفل العديد من أغاني روبي الشهيرة منها "أنت عارف ليه"، و"ليه بيداري"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية".