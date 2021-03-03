أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها متأثرة بفيروس "كورونا"

عبرت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، عن حزنها الشديد بعد فقدان والدتها هالة أنور، التي توفيت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس "كورونا".

وفي أول تعليق بعد وفاة والدتها، قالت رضوى الشربيني، عبر "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب. أمي ماتت ادعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وفي منشور آخر، قالت رضوى الشربيني، "ماتت من كنت أكرم من اجلها...أمى فىً ذمه الله. وإنا لله و إنا اليه راجعون...برجاء الدعاء و قراءة الفاتحه"، مؤكدة أن "صلاه الجنازه بعد صلاه الظهر في مسجد السيده نفسيه".

وكانت والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني توفيت مساء أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجودها داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بعدما تم وضعها على جهاز تنفس صناعي.

يذكر أن رضوى الشربيني وأسرتها أصيبو بفيروس كورونا، منذ أيام، إلا أن حالة والدتها تدهورت إثر الإصابة، وكتبت الشربيني، على "فيسبوك":"أمي بين أيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم". وتابعت الإعلامية المصرية: "لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر ادعوا لها".