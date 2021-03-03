"من الممكن أن يؤذيك"... رشوان توفيق يوجه نصيحة إلى محمد رمضان

وجه الفنان المصري الكبير، رشوان توفيق، نصيحة إلى الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه "يمتلك قدرات فنية جيدة، وشاهده في أدوار عدة وأعجب به كثيرا كممثل".

وقال رشوان توفيق، خلال لقائه في برنامج "إتس شو تايم"، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمذاع عبر فضائية "CBC"، "ما شوفتش حكاية نمبر وان، ومحمد رمضان ممثل جيد جدا جدا بس محتاج من يقول له اشكر الرحمن".

وتابع: "متعملش الشو دا لأن دا ممكن أن يؤذيك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر، طبعا ازداد شكرا واعمل حاجة جميلة".

كما كشف الفنان رشوان توفيق، سرًا للمرة الأولى عن مشاركته في فيلم "الباب المفتوح"، الذي عرض عام 1963 مع الفنان محمود مرسي، والفنانة فاتن حمامة.

وقال: "فوجئت بعد تصوير بعض المشاهد أنهم استغنوا عني وأن صالح سليم، أخذ دوري، وغضب محمود مرسي من هنري بركات بسبب ذلك، ولكن فاتن حمامة هي من رشحت صالح سليم وهنري لا يستطيع الرفض"، مضيفا: "علمت بعدها من حوار لعمر الشريف أن صالح سليم تربطه بهم علاقة صداقة قوية".

وتابع: "جمعني بفاتن حمامة موقف آخر، عندما اتصل بي الفنان صلاح ذو الفقار، وقال لي إنه يريدني معه في فيلم أريد حلا، وتم رفضي بعدما ذهبت، ولم أعرف سبب رفض فاتن ولكني أعذرها لأنها كانت في الخارج ولم تسمع عني".