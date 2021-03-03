سهير رمزي تعود مجددا وتثير الجدل بسبب يوسف شعبان وأحلام الجريتلي... صور

عادت الفنانة المصرية، سهير رمزي، للظهور مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها الـ71، كما تلقت انتقادات كثيرة بسبب الفنان الراحل يوسف شعبان.

ونشرت سهير رمزي، عدة صور لها مع زوجها، وتلقت التهاني من جمهورها، وكذلك الانتقادات بسبب تجاهلها حالة الحداد على الفنان الراحل يوسف شعبان.

ورغم تفاعل الجمهور مع إطلالة سهير رمزي مع زوجها في عيد ميلادها، والذي حضرته الإعلامية بوسي شلبي من الفنانين، إلا انها تلقت انتقادات لاذعة أيضاً وهجوم من قبل بعض المتابعين، وذلك بسبب تجاهلها حالة الحداد على وفاة الفنان يوسف شعبان وكذلك الفنانة أحلام الجريتلي.

وعاتبها بعض الجمهور بسبب عدم نشرها عزاء للفنان الراحل يوسف شعبان والاحتفال بعد يومين من وفاته، رغم إنها شاركته عدة أعمال فنية في مسيرتهما وتجاهلت حالة الحداد في الوسط الفني.

بعد فترة من الغياب... #سهير_رمزي تعود مجدداً على #مواقع_التواصل بمناسبة عيد ميلادها الـ71، ونشرت مجموعة صور لها مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني بجانب قالب حلوى عبر حسابها على إنستغرام متعرضة للانتقادات بسبب تجاهلها الحداد في الوسط الفني بعد وفاة يوسف شعبان وأحلام الجريتلي pic.twitter.com/sJS4r1GNwk — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 3, 2021

​وتوفي الفنان المصري، يوسف شعبان، الأحد الماضي عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا، كما توفيت الفنانة المصرية، أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز 73 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.