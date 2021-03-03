لينوفو تعلن عن ميزة فائقة لدى هاتفها الجديد

أعلن مدير الإدارة العليا في شركة "لينوفو"، تشين جين، أن الشركة تستعد لإصدار هاتف ذكي بأداء عال.

ويدعى الهاتف الجديد "Savior Gaming Phone 2 Pro" وسيحتوي على معالج "كوالكوم سناب دراغون 888"، بحسب صحيفة "ماي درايفرس" الصينية.

ووفقا للشركة سيعزز الهاتف بنظام تبريد سائل يتكون من مروحتين نشيطتين و14 مستشعرًا لدرجة الحرارة.

لن يقتصر الأمر على المعالج والمبردات وسيستخدم الصينيون أسرع ذاكرة وصول عشوائي وتخزين في هاتف ذكي للألعاب.

ولم تحدد "لينوفو" موعد إطلاق الهاتف الذكي، ولكن يمكن التنبؤ أن هذا سيحدث في النصف الأول من عام 2021. وقد تتجاوز تكلفة "Savior Gaming Phone 2" تكلفة طراز "Lenovo Legion Duel" للعام الماضي، والذي تم عرضه مقابل 927 يورو.