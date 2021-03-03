بـ " ابتهال جديد"...بهاء سلطان يعود للساحة... فيديو

وطرح بهاء سلطان ابتهاله الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولسنوات غاب سلطان عن الساحة الفنية بسبب خلاف مع المنتج نصر محروس، الذي أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، عودته للتعاون من جديد مع بهاء سلطان وطي صفحة الخلاف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثار سلطان جدلًا واسعًا بعد أنباء عن سعيه للانضمام إلى نقابة قراء القرآن الكريم، لكنه سرعان ما نفى تلك المزاعم.