وجه إليسا على برج خليفة... "لا تعلمون القصص المخبأة خلفها"... صور وفيديو

نشرت النجمة اللبنانية، إليسا، صورا على حسابها الرسمي في "تويتر" لإضاءة برج خليفة الشاهق في دبي بصورها.

وظهر وجه الفنانة اللبنانية على برج خليفة الشهير في مدينة دبي، بأشكال مختلفة، كما بينت الصور التي شاركتها النجمة اللبنانية ومحبيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وروجت الفنانة اللبنانية في تغريدة أخرى لحلقة من "بودكاست إليسا" على "أنغامي"، وكتبت الفنانة اللبنانية تعليقا على المنشور "ورا كل غنية في قصة وبين السطور مخباية حكايات عني. رح خبّركن أسرار الأغاني بحلقة اليوم".

ويسمع في الفيديو الذي شاركته إليسا صوتها وهي تقول باللغة اللبنانية المحكية: "أكيد بتعرفوا كتير من الأغاني وبتحبوها... بس أكيد ما بتعرفوا القصص يلي مخباية وراها... اليوم رح خبركن هالقصص".

وكانت إليسا هاجمت، يوم الجمعة الماضي، وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين اللبنانيين.

وجاء هجوم إليسا على المسؤولين اللبنانيين، عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

‏وكتبت إليسا: "حقيقة انا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا.. لا ثقة".

كما أنه في ثالث حلقات "بودكاست إليسا" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، أكدت إليسا إنها مصرة على استخدام حقها الكامل في التعبير عن آرائها بحرية تامة، مؤكدة أن "كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي أنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين، باستغلال الشعب المغيب، وبصراحة الخطأ اقترفه الشعب بيده عندما انتخبهم وعانى من ممارستهم السياسية وعاد وانتخبهم من جديد".