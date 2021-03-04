إليسا تكشف أسرارا... "أغنية لاتطيق سماعها وأخرى تسمعها قبل النوم"

واصلت الفنانة اللبنانية، إليسا، الكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الفنية والشخصية، في "بودكاست إليسا"، على تطبيق أنغامي، وتحدثت في الحلقة الرابعة عن أسرار وكواليس أبرز أغاني مسيرتها الفنية.

وتحدثت إليسا عن قصص أبرز أغانيها، وخاصة في بدايتها الفنية، وقالت إنها رفضت في البداية عدة أغاني باللهجة الخليجية والبيضاء رغم أنها لم تكن معروفة أو مطربة محترفة، ولكنها شعرت إنها لاتليق عليها واختارت أغنية "بدي دوب" ولكن قبلها سمعت بالصدفة لحن أغنية تركية وأعجبت بها وأصرت على تقديمها في أغنية "بتغيب بتروح"،

وكشفت أن الفنان اللبناني راغب علامة طلب الغناء معها في الأغنية، معتبرة ذلك دفعة كبير لها لأنها في بداياتها واعتبرت ذلك حلم وأصبح حقيقة.

​وقالت إليسا، إنها في ذلك الوقت كانت تقدم بعض الأغاني التي لا تقتنع بها، ومنها أغنية "وآخرتها معك"، مضيفة أن الزمن لو عاد بها فلن تقدمها أو تصورها لأنها قدمت مثلها من قبل وغنتها وهي لم تشعر بها وكررت نفسها بها.

وأضافت أنها كانت تستعين بوالدتها لاختيار الأغاني معها، كاشفة عن عدم قدرتها على سماع أغنيتها "لا تروح" بسبب ارتباطها بوالدها الراحل، وقالت إنها كانت تسجلها في فترة مرض والدها وانتهت منها يوم وفاته، ومن وقتها لا تستطيع سماعها مجددا.

وروت إليسا قصة أغنية "فاكر" حيث قالت "كنت حب شخص وكان عندي شغل بمصر فقررنا نلتقي بمصر ونحنا وهونيك صار مشكل قام فل ترك البلد وفل وكسرلي قلبي قد ما انقهرت اجا محمد رحيم وكنت زعلانة وسمعني "فاكر " ودمرتني هذه الأغنية وعبرت عما أشعر به وفاكر من أحب الأغاني على قلبي ولم أربطها بذكرى سيئة واسمعها كل الوقت".

كما أنهت كلامها بالحديث عن أغنية "حكايات" التي تعتبرها حالة خاصة، وقالت "أنا كل ما بدي نام أضع هذه الأغنية وأشعر بإحساس رائع" وطلبت من مستمعيها أن يجربوا "وضع هذه الأغنية ويقوموا بإغماض عيونهم ويخبروها إن كانوا يشعرون مثلها عند سماع هذه الأغنية".