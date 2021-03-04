بالونات غازية تجعل طفلة تطير في الهواء... فيديو

انتشر على موقع "تويتر" مقطع فيديو لطفلة تم ربطها بالعديد من البالونات ما جعلها تطير بقوة الغاز الموجود فيها.

وأظهر الفيديو الطفلة المربوطة بالبالونات الغازية وهي ترتفع في الهواء من جراء الغاز الخفيف في هذه البالونات.

Nine-month-old baby is all smiles on her balloon ride pic.twitter.com/jsnWOrj4MO — The Sun (@TheSun) March 4, 2021

وقد ظهرت الفتاة التي تبلغ من العمر 9 أشهر سعيدة بالأمر والضحكة تملأ وجهها.