ملياردير يبحث عن 8 أشخاص للانضمام إليه في رحلة إيلون ماسك حول القمر

أطلق الملياردير الياباني، كان يوساكو مايزاوا، عملية بحث عن ثمانية أشخاص للانضمام إليه في أول رحلة خاصة حول القمر.

يخطط مايزاوا لدعوة فنانين للرحلة التي ينظمها إيلون ماسك، والتي ستستغرق أسبوعًا كاملا في عام 2023، وتبدأ المرحلة الأولى من عملية الاختيار حتى 14 مارس/ آذار الجاري.

سيتعين على المتسابقين اجتياز فحوصات طبية ومقابلة مع ميزاوا نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة " dailystar" البريطانية.

Billionaire looking for eight people to join him on first private trip around moonhttps://t.co/T3rMMuiEEt pic.twitter.com/fq6ekTFRI4 — Daily Star (@dailystar) March 4, 2021

​في سياق متصل، انفجر نموذجان من المركبة الفضائية في الاختبار. وتم التخطيط لرحلة تجريبية ثالثة مؤخرا. لكن ميزاوا قال: "إيلون ماسك يقول لا مشكلة وأنا أصدقه".

وأكد مايزاوا أن تكاليف الرحلة لا تزال متوافقة مع العقد الأصلي مع سبيس إكس، الذي رفض الإفصاح عن مقدار ذلك، لكنه يقول إنها أكثر من 110 ملايين دولار.