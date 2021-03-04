اختصاصية تغذية تحذر من خرافات شائعة عن فقدان الوزن

نفت إخصائية التغذية، ملبورن لورا فورد، ثلاث خرافات غذائية رئيسية شائعة بين الناس مرتبطة بفقدان الوزن.

لاحظت فورد أن مرضاها غالبًا ما يتخلون عن الكربوهيدرات أو الغلوتين من أجل إنقاص الوزن. ولكن وفقًا لها، تعتبر الكربوهيدرات وقودًا للدماغ، فضلاً عن كونها مصدرًا لطاقة الجسم.

وأكدت الأخصائية أنه إذا أهملوا الكربوهيدرات، فسيستخدم الجسم البروتين أو الدهون لاكتساب القوة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واقترحت فورد تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطا الحلوة والأرز البني والحبوب الكاملة. في الوقت نفسه، يجب ألا يتم إلغاء الخبز والبطاطا والمعكرونة بشكل كامل.

وأكدت فورد أن الأطعمة الخالية من الكربوهيدرات، ليست مفيدة دائمًا للجسم. فغالبًا ما تتم عملية هضمها بصعوبة لاحتوائها على ألياف أقل.

كما حذرت فورد من أن تقلبات الوزن على مدار الأسبوع أمر طبيعي. يعتمد ذلك على عوامل مختلفة، بما في ذلك الطعام والشراب الذي يستهلكه الشخص، وعدد الأنشطة الرياضية، أو ساعات النوم.