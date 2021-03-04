أعراض غير شائعة تنذر بالإصابة بتليف الكبد

نشرت إحدى الصحف البريطانية نتائج دراسة جديدة أجراها مجموعة من الأطباء البريطانيين حول مرض تليف الكبد.

وأظهرت النتائج التي قدمها الأطباء وجود مجموعة من العوارض غير الشائعة والتي تنذر بوجود تليف في الكبد تختلف عن الأعراض المعروفة للمرض، بحسب ما ذكر موقع "elconsolto" الطبي.

ويأتي ضمن هذه الأعراض ضعف وتعب عام، إضافة لاضطرابات في النوم، كذلك الشعور بالغثيان وعدم وجود شهية للأكل.

وأضاف الأطباء أن نزيف الأنف واللثة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ قد تكون أعراضا إضافية لتليف الكبد تستوجب الانتباه لها.

ومن المعروف أن تليف الكبد عبارة عن مرض مزمن لا يمكن علاجه بشكل كامل، ويندرج ضمنه مجموعة من العوارض المعروفة كاحمرار راحة اليد والحكة الجلدية وشحوب في الوجه ومقلة العينين.

وفي الحديث عن المرض فهو من الأمراض الخطرة الذي يتسبب بتضخم أو تقلص الكبد بصورة كبيرة.

ويحدث ذلك نتيجة الإكثار من تناول الكحول، أو جراء الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي B وCو D أو بعد الإصابة بأحد أنواع الالتهابات الطفيلية.

وبينت الدراسة ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أي من الأعراض الآنف ذكرها سواء الشائعة أو غير الشائعة منها للكشف المبكر عن المرض والبدء السريع في عملية العلاج اللازمة.