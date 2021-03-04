رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن الأطعمة التي تخلى عنها لإنقاص الوزن

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر رسالة فيديو، إلى متابعيه على فيسبوك، كاشفا تفاصيل حميته الغذائية وجهود الحكومة في دعم مجتمع أكثر صحة.

وبدأ جونسون رسالته بمشاركة تجربته في إنقاص الوزن، قائلا: "أنا أفعل كل ما بوسعي لأكون أكثر رشاقة وصحة، فأبتعد عن الشوكولاتة وأتناول كميات قليلة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وأمتنع عن تناول الجبن في وقت متأخر من الليل، كما أستيقظ في الصباح للركض".

وبيّن المسؤول: "بالنتيجة خسرت بعضا من الوزن وبالنسبة لي هذه نتائج رائعة، والآن أشعر نفسي مليئا بالطاقة...". ونصح جونسون الأشخاص الآخرين باتباع الحمية للتخلص من مشكلة الوزن الزائد.

وأشار جونسون أن الحكومة البريطانية تستثمر 100 مليون جنيه استرليني في الوقت الحالي، في برامج يمكن أن تساعد 700 ألف شخص على إنقاص الوزن، وذلك لبناء مجتمع أكثر رشاقة وصحة وسعادة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، نهاية ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أنها ستحظر عروض "اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا" للأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات أو الملح.