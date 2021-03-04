تقرير: "آبل" تواجه خطرا في أوروبا قد يغير نموذج أعمالها المربح

تبلغت شركة "آبل" لائحة اتهام من سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة، بسبب شكوى تقدمت بها شركة خدمات البث الموسيقي "سبوتيفاي" في عام 2019.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز"، إن هذه الرسوم قد تفرض تغييرات على نموذج أعمال "آبل" المربح.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن المفوضية الأوروبية قد ترسل بيان الاعتراضات الذي يحدد الانتهاكات المشتبه بها لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد إلى "آبل" قبل الصيف.

هذه القضية هي واحدة من أربع قضايا تم فتحها من قبل سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي بشأن صانعة "آيفون" في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

عادة ما تشير لائحة الاتهامات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى ما إذا كانت الغرامة تستحق وما يجب على الشركات فعله لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة.

قالت الشركة، سابقا، إن متجر التطبيقات التابع لها ساعد "سبوتيفاي" على الاستفادة من مئات الملايين من تنزيلات التطبيق لتصبح أكبر خدمة بث موسيقى في أوروبا.

لكن "سبوتيفاي" ادعت في شكواها المقدمة إلى اللجنة لعام 2019، إن "آبل" تقيد بشكل غير عادل المنافسين لصالح خدمة الموسيقى الخاصة بها "آبل ميوزيك"، واحتجت أيضا على الرسوم (30%) المفروضة على مطوري التطبيقات لاستخدام نظام الشراء داخل التطبيق من "آبل".