سعودية تصف دبلوماسيا أمريكيا بـ" الكاذب"... والأخير يحظرها من الوصول إلى صفحته في "تويتر"

قام السفير الأمريكي السابق في روسيا، مايكل ماكفول، بحظر صفحته على موقع "تويتر" عن مواطنة سعودية بعد وصفه بـ"الكاذب".

وأكد الدبلوماسي السابق أن "الحظر" لا يرتبط بـ "حرية التعبير"، بل إنه ببساطة أمر غير سار بالنسبة له أن يطلق عليه "كاذب"، وأنه لن يتسامح معه إلا إذا جاء من أمريكي وليس من امرأة سعودية.

وقال في تغريدة على "تويتر"، "في الولايات المتحدة، (لا تعرف القوانين في المملكة العربية السعودية ؛ لا تعرف ما حدث لخاشقجي بسبب تعبيره عن آرائه)، يحق لصديقتك التعبير عن نفسها بالشكل الذي تراه مناسبًا، لكن أرجو أن تشرحوا لي ما هو الحكم الدستوري الأمريكي الذي يلزمني بالاستماع إليه؟ وصفتني بـ "الكاذب".

1- I find it ironic that @McFaul, who champion freedom of speech and human rights, blocked @AmaniAAJ. Only because her reply didn't fit the so-called Democratic Party activist narratives that Saudi Arabia is a terrible place for women, which is not true. https://t.co/kZ82p3oNg6 pic.twitter.com/ILHRXMiiRq — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) March 5, 2021

يأتي هذا بعدما دخلت باحثة إجتماعية ومستشارة في التخطيط الاستراتيجي وصناعة المحتوى السعودية أماني العجلان في جدال مع الدبلوماسي الأمريكي، الذي قال لها إن المرأة ليس لها حقوق في بلدها، لترد عليه "لدي كل الحقوق على قدم المساواة مع الرجال...ليس لدينا ما نحاضره".

Sorry for that but you are liar!! I’m a Saudi woman and I had all my rights in my country and I’m a fully citizenship like men by law. You are not in a place to lecture us about us!! 😃 have fun with my video in #Riyadh, #SaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/tGqnBoI1IM — أماني العجلان (@AmaniAAJ) March 4, 2021

وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر "آسف لذلك ولكنك كاذب!! أنا امرأة سعودية ولدي جميع حقوقي في بلدي وأنا مواطن بالكامل مثل الرجال بموجب القانون. أنت لست في مكان تخبرنا فيه عنا!! وأرفقت التغريدة بإيموجي لوجه مبتسم مع عبارة: استمتع بالفيديو الخاص بي في # الرياض#السعودية".