نشطاء "غرينبيس" ينظمون وقفة احتجاجية في مطار باريس...فيديو

قام نشطاء غرينبيس برسم جزء أخضر على طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في مطار باريس رواسي شارل ديغول، مطالبين بإجراءات حقيقية من الحكومة للحد من الانبعاثات الجوية.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تسلق تسعة نشطاء من المنظمة، صباح الجمعة، سياج مدرج الطائرات في مطار باريس وقاموا برسم جزء من جسم طائرة من طراز بوينج 777 التابع لشركة الخطوط الجوية الفرنسية على الأرض دون ركاب.

🔴Direct Action - vous voulez voir un avion vert ?



Alors que l'urgence climatique exige une réduction du trafic aérien, @Djebbari_JB pense encore qu'un (hypothétique) avion vert suffira.



Nous dénonçons le greenwashing du gouvernement. #OnAtterritQuand #LoiClimat pic.twitter.com/jvRtKleD8V — Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021

وبعد حوالي 10 دقائق من بدء عمل "غرينبيس"، وصلت عدة سيارات درك للنقل الجوي على المدرج واعتقلت المشاركين في العرض.

يذكر أنه يوم الاثنين الـ8 من مارس/آذار المقبل، ستبدأ لجنة خاصة من الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا النظر في مشروع قانون المناخ، الذي يتضمن بعض مقترحات الاتفاقية المدنية بشأن المناخ.