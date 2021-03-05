متذكرا ماضيه مع "التوك توك"... حمو بيكا يكشف سر ارتدائه سلاسل ذهبية

كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا عن سر ارتدائه السلاسل الذهبية، متذكرا ماضيه عندما كان يعمل سائق توك توك.

جاء ذلك خلال فيديو شاركه مطرب المهرجانات عمر كمال على حسابه بـ "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يحاور حمو بيكا خلال تسجيل أغنية جديدة، بحسب موقع "في الفن".

وسأل كمال حمو بيكا عن رأيه في مطربي المهرجانات الذين يرتدون ذهب ويصبغون شعرهم.

وأجاب بيكا قائلا: "عز يابا بنتدلع بشبابنا اللي ما شوفناهوش طول حياتنا، واحنا لما كنا بنسوق العربيات والتكاتك (دراجة نارية بثلاث عجلات) كنا شقيانين وراضين بعيشتنا".

View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official)

يذكر أن "نسور على الدبابات"، هو عنوان مهرجان جديد من المتوقع أن يطرحه حمو بيكا قريبا.