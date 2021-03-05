تعليقا على "المضيفة الحنينة رزق"... مادلين طبر لمحمد رمضان: فيديوهاتك مستفزة

علقت الفنانة اللبنانية، مادلين طبر، على أحد مقاطع الفيديو التي بثها الفنان المصري محمد رمضان بقولها "فيديوهاتك بقت مستفزة".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو بحسابه على إنستغرام يظهر فيه على متن طائرة خاصة، فيما تقوم المضيفة بمساعدته في وضع "بطانية" عليه، وعلق على الفيديو: "المضيفة الحنينة رزق".

وقالت مادلين طبر في تعليقها بحسب موقع "إعلام دوت كوم": "بقت فيديوهاتك مستفزة يا زميل.. أنت ما بتسمعش نصيحة بس صدقني ما تعندش.. كفاية استعراض، أنت عارف إن أنا من محبينك؟ كفاية Stop".

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يشار إلى أن هذا المقطع أثار استياء عدد كبير من جمهور رمضان، موجهين له اتهاما بانتهاك خصوصية المضيفة التي تمارس عملها من خلال تصويرها ونشر الفيديو، فضلا عن وصفه بـ"محدث النعمة" لاستمراره في استفزاز متابعيه باستعراض ممتلكاته.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد طرح فيديو كليب "أنا البطل" رسميا عبر قناته على موقع "يوتيوب"، بعد أن أثار الجدل في بداية الإعلان عن الفيديو وطرحه للبرومو الخاص به، حيث زعم أحد مطربي المهرجانات في مصر، أن الفنان الشهير سرق أغنيته؛ بحجة أنه كتب كلماتها قبل 3 سنوات ولم يطرحها حتى الآن.

وبعد ساعات قليلة من طرح الأغنية على "يوتيوب"، حققت مشاهدات عالية، وسط إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.