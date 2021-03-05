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    الفنان المصري توفيق عبد الحميد يصاب بفيروس كورونا

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    أعلنت تقارير صحفية مصرية إصابة الفنان المصري، توفيق عبد الحميد، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وتزايدت في الآونة الأخيرة، حدة إصابة فنانين مصريين بفيروس كورنا، حيث توفي نتيجة إصابتهم قبل أيام الفنانين يوسف شعبان، وأحلام الجريتلي، ومن قبلهم إصابة الفنانين أحمد مكي وصبري فواز.

    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
    © Photo / Facebook/OfficialSherine
    شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى فنان مصري بعد واقعة "التاكسي"

    وقال موقع "مصراوي" إن صديق الفنان توفيق عبد الحميد، حسن وهبة، سبق وأعلن إصابته الفنان بفيروس كورونا.

    وطالب وهبة بالدعاء بالشفاء للفنان، بعد إصابته بفيروس كورونا، من دون أن يكشف عن حالته الصحية.

    لكن الموقع أجرى تصريحات خاصة مع الفنان توفيق عبد الحميد، قال فيها: "الحمد لله الأمور تتحسن كثيرا".

    وتابع عبد الحميد، بقوله: "أشقائي جميعهم أطباء، يحرصون على سلامتي، وحصلت حاليا على بروتوكول علاج فيروس كورونا".

    ولفت الفنان توفيق عبد الحميد الانتباه إلى أنه لم يضطر إلى الانتقال إلى المستشفى، ولا يزال يخضع للعزل الذاتي في المنزل.

    يذكر أن توفيق عبد الحميد مبتعد منذ فترة عن الأعمال الفنية، وكان قد خرج قبل عام تقريبا، لنفي شائعة انتشرت عنه بأنه اضطر بسبب غيابه عن الأعمال الفنية لتحويل سيارته إلى تاكسي والعمل عليها.

    ​وقال توفيق عبد الحميد حينها: "تلك الواقعة صحيحة، لكنها كانت عام 1990، عندما كانت الحياة صعبة جدا، ولم أكن استطيع العيش بشكل جيد، ولم يكن لدي عمل غير المسرح الذي لم يكن يمنحني الدخل الكاف".

    وأضاف أنه اشترى وقتها سيارة 125 مستعملة، وحوّلها إلى تاكسي، واشتغل عليها ليلاً، ولكن طبعاً الموضوع لم يتم لأن السيارة كانت قديمة.

    انظر أيضا:

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    فيروس كورونا, فنان مصري, فنانين, فنان, مصر
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