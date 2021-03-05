أمريكية تعثر على غرفة سرية خلف مرآة حمام شقتها

اكتشفت فتاة من ولاية نيويورك الأمريكية وجود مكان سري خلف مرآة حمام شقتها المستأجرة.

ونشرت سامانثا هارتسو، سلسلة من مقاطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" تروي فيها طريقة اكتشاف وجود المكان السري.

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اشتكت هارتسو بأن الشقة التي استأجرتها كانت باردة جدًا، لتبدأ في البحث عن مصدر الهواء البارد لتكتشف وجود حفرة خلف المرآة توصل الحمام بشقة مهجورة.

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ويظهر في الفيديو كيف ترتدي هارتسو كمامة طبية وقفازات، وتصعد إلى داخل الحفرة لتتفقد المكان السري وتتفاجئ بوجود شقة مهجورة.

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وحصدت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات، وأعرب المستخدمون عن إعجابهم بشجاعة الفتاة.