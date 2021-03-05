"ممنوعة من الكلام"... شيري عادل تتحدث لأول مرة عن جراحتها الغامضة

أدلت الفنانة المصرية، شيري عادل، بأول تصريحات صحفية لها، اليوم الجمعة، بعد خضوعها لجراحة دقيقة لم تفصح عن تفاصيلها لجمهورها.

وكشفت شيري عادل لصحيفة "الوطن" المصرية أنها كانت ممنوعة من الكلام بأوامر الأطباء، وذلك فور خروجها من غرفة العمليات.

وأكدت أنها بدأت في التعافي، وستقضي فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة تستمر 3 أسابيع بحسب تصريحاتها لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، وتستأنف تصوير أعمالها الفنية بعد الاطمئنان تماما على صحتها.

وخضعت شيري عادل لجراحة دقيقة في إحدى مستشفيات القاهرة، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل خاصة بالجراحة نفسها حتى الآن.

وتنتظر شيري عادل عرض أحدث أفلامها السينمائية "للإيجار" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب، ويشاركها البطولة الفنان خالد الصاوي والفنان محمد سلام، ومن المقرر عرضه بدور العرض، الأربعاء 3 مارس/آذار الجاري.

وتستعد عادل أيضا للظهور كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، إذ تقدم بطولة حلقة من حلقات العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وتظهر كضيفة شرف في كل حلقة في المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما تستعد شيري عادل للمشاركة في فيلم جديد باسم "باب السما"، وكانت قد قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".