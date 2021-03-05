تركي آل الشيخ يتحدث عن الفرصة التي قد لا يمكنك تعويضها

قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، نصائح لمتابعيه في مجال التنمية البشرية.

وتحدث آل الشيخ، عن ضرورة استغلال الفرصة كونها قد لا تأتي سوى مرة واحدة، مشيرا إلى أهمية الوقت كأحد العوامل المهمة للنجاح.

وكتب المسؤول السعودي عبر حسابه بموقع تويتر: "الفرص لا تأتي دائماً، إذا آتتك الفرصه استغلها، لكي لا يأتي يوم تبحث عن الفرص ولا تجدها".

الفرص لا تأتي دائماً ... اذا اتتك الفرصه استغلها ... لكي لا يأتي يوم تبحث عن الفرص ولاتجدها 👍🌹 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2021

واعتبر أن الوقت من أهم عناصر النجاح، مضيفا "إذا أردت النجاح فاختصر الطريق وتوجه بنفسك مباشره إلى تحقيق هدفك، فالوسطاء لا يحققون أبدا أهدافك"، مختتما التغريدة بعبارة "تركي أفلاطون"، في إشارة للفيلسوف اليوناني الشهير.

من اهم عناصر النجاح هي الوقت .. فإذا اردت النجاح فاختصر الطريق وتوجه بنفسك مباشره الي تحقيق هدفك .. فالوسطاء لايحققون ابدا اهدافك👍 تركي افلاطون — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2021

وفيما بدت وكأنها رسالة غامضة وجهها رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى أحدهم قال آل الشيخ:"راهن على طيبتي ولا تراهن على شيء آخر، وتعرف الطريق للوصول لي".

راهن على طيبتي ... ولاتراهن على شيء اخر ... وتعرف الطريق للوصول لي 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2021

وكان آل الشيخ قد أثار الجدل مؤخرا، بعد انتشار أنباء على بعض صفحات مشجعي نادي الزمالك المصري، تزعم نيته شراء النادي، وهي الأنباء التي كذبها آل الشيخ لاحقا.