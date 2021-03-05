هذه النصائح تحميك من عدوى كورونا في المولات التجارية

قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء التواجد في المولات التجارية.

في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، حثت الوزارة على الالتزام بإجراءات احترازية أثناء التواجد في المولات.

ودعت الوزارة رواد المولات والمحال التجارية إلى ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

ونصحت وزارة الصحة بالالتزام بالمسافة الآمنة، وتجنب أماكن الزحام، والتأكد من شراء الملابس المعقمة.

وحذرت من لمس العين والأنف والفم، مؤكدة على ضرورة تجنب السلام بالأيدي، والأحضان.

ونصحت وزارة الصحة المصرية أيضا بتجنب اصطحاب الأطفال، وكبار السن إلى المولات التجارية ومراكز التسوق.