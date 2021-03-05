خادمة "تحبس" ممثلة مصرية وتسرق سيارتها

روت ممثلة مصرية، تفاصيل سرقة سيارتها على يد خادمتها، بعدما أقدمت على حبسها داخل شقتها.

وكشفت الممثلة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عن سرقة سيارتها ومنزلها من الخادمة المقيمة معها.

وحذرت كوكي بحسابها على فيسبوك من استقدام خادمة مقيمة، والاعتماد على مكاتب استقدام العاملات.

وقالت: "اوعوا (حذاري) يا جماعة حد يجيب شغالة مقيمة إلا لو واثق فيها وبلاش مكاتب ".

وأضافت أنها جلبت خادمة عن طريق أحد المكاتب وفي اليوم الثالث "سرقت العربية (السيارة) ومفتاح الشقة وقفلت (أغلقت)عليا من بره (الخارج) و لولا ستر ربنا كانت ممكن تاخد بنتي".

كانت كوكي قد أكدت في وقت سابق أنه تم القبض على الخادمة، وإعادة السيارة بعد مرور 24 ساعة على الواقعة.

وآخر أعمال شاركت بها كوكى هو مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين، بحسب "اليوم السابع".